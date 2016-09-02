"Газпром экспорт": число участников экспортного аукциона "Газпрома" в этом году выросло

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Экспортный аукцион "Газпрома" в этом году привлек больше участников, чем прошлогодний, сообщила журналистам глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
"Количество участников больше", - сказал она, отвечая на вопрос о количестве участников по сравнению с прошлым аукционом.
Ранее сообщалось, что "Газпром экспорт" намерен провести 31 августа, 1 и 2 сентября 2016 года третий аукцион по продаже российского природного газа в Европу с поставкой в течение зимнего периода 2016-2017 гг.
Как и на первом аукционе, который прошел в сентябре 2015 года, газ будет предложен в пунктах сдачи Грайфсвальд, Газпул и Ольбернау. В дополнение к вышеуказанным направлениям покупатели также получат возможность отбирать газ в рамках аукциона в Баумгартене и Арнольдштайне.
Первый аукцион по продаже природного газа "Газпром экспорт" провел в сентябре 2015 года, компания протестировала новый механизм торговли для газа, поставляемого по газопроводу "Северный поток". По результатам аукциона было продано более 40 лотов для 15 контрагентов общим объемом более 1,2 млрд куб. м газа. "Газпром" планировал продавать до 10% своих объемов экспорта на подобных аукционах.