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Китайские компании намерены вложить $750 млн в производство сои на Дальнем Востоке РФ

Экономика и бизнес
2 сентября, 3:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"Проект пока прорабатывается, но мы очень заинтересованы в его реализации", - заявил секретарь комитета Компартии Китая города Циньхуандао Мэн Сянвэй
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Китайские компании города Циньхуандао (провинция Хэбэй, Северный Китай) намерены инвестировать около 5 млрд юаней ($750 млн) в выращивание сои и других сельскохозяйственных культур на территории российского Дальнего Востока, сообщил ТАСС секретарь комитета Компартии Китая города Циньхуандао Мэн Сянвэй.

"Принимая участие в Восточном экономическом форуме, мы надеемся лучше понять механизмы торгово-экономического сотрудничества и найти новые формы партнерства", - сказал собеседник агентства.

"Циньхуандао уже начал сотрудничество в области зерна. Мы рассчитываем инвестировать около 5 млрд юаней ($750 млн) в производство сои и других зерновых на территории Дальнего Востока. Проект пока прорабатывается, но мы очень заинтересованы в его реализации", - сказал он.

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Страны
Китай Россия Восточный экономический форум 2016
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