Китайские компании намерены вложить $750 млн в производство сои на Дальнем Востоке РФ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Китайские компании города Циньхуандао (провинция Хэбэй, Северный Китай) намерены инвестировать около 5 млрд юаней ($750 млн) в выращивание сои и других сельскохозяйственных культур на территории российского Дальнего Востока, сообщил ТАСС секретарь комитета Компартии Китая города Циньхуандао Мэн Сянвэй.

"Принимая участие в Восточном экономическом форуме, мы надеемся лучше понять механизмы торгово-экономического сотрудничества и найти новые формы партнерства", - сказал собеседник агентства.

"Циньхуандао уже начал сотрудничество в области зерна. Мы рассчитываем инвестировать около 5 млрд юаней ($750 млн) в производство сои и других зерновых на территории Дальнего Востока. Проект пока прорабатывается, но мы очень заинтересованы в его реализации", - сказал он.