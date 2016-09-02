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МЭР: РФ и Турция проводят консультации по восстановлению продовольственного сотрудничества

Экономика и бизнес
2 сентября, 3:37 UTC+3
"У нас есть ряд вопросов, у турецкой стороны есть ряд вопросов. Консультации продолжаются", - сказал первый замглавы МЭР
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Восстановление продовольственного сотрудничества РФ и Турции находится на этапе консультаций. Об этом сообщил журналистам первый замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

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"Речь идет о консультациях, которые приведут к взаимному более комфортному доступу на наши рынки. У нас есть ряд вопросов, у турецкой стороны есть ряд вопросов. Консультации продолжаются", - сказал он.

При этом замминистра указал, что окончательного решения о снятии продэмбарго с Турции пока не принято.

С 1 января 2016 года Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. В список попали апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника. Кроме того, под ограничения попали овощи: томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи, репчатый лук, а также замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур.

Ограничительные меры были приняты после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 над территорией Сирии.

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