Минэнерго РФ может встретиться с коллегами из Ирана и Саудовской Аравии в сентябре

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России предварительно договорилось о встрече с коллегами из Ирана и Саудовской Аравии в Алжире в сентябре, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

"Предварительно мы договаривались с разными странами - Иран, Саудовская Аравия и другие страны", - отметил он.