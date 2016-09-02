Минпромторг РФ представит новую стратегию развития автопрома до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новая стратегия развития автопрома будет представлена до конца 2016 года, сообщил на церемонии выпуска 100-тысячного автомобиля на заводе Sollers-Mazda во Владивостоке министр промышленности и торговли Рф Денис Мантуров.

"Проект дальневосточный, который делается с Mazda, полностью вписывается в ту стратегию развития автомобильной промышленности, которую мы сейчас разрабатываем, и до конца года она будет принята", - сказал он.

По словам Мантурова, Sollers в рамках Восточного экономического форума подпишет специальный инвестиционный контракт, который подразумевает строительство двигательного завода мощностью 50 тысяч двигателей в год. Продукция с этого завода будет экспортироваться, отметил министр.

Министр также сообщил, что ведомство намерено продолжать оказывать поддержку иностранным автопроизводителям, производящим автомобили на территории России, при достижении ими определенного уровня локализации.

Сейчас многие иностранные автопроизводители работают в РФ с учетом действующих соглашений о промсборке, которые предусматривают определенные льготы при соблюдении локализационных требований. Большинство соглашений заканчивают действовать в 2018 году. Новые меры поддержки и условия автопроизводства на территории РФ пока не определены. Сейчас Минпромторг готовит новую стратегию развития автомобильной промышленности, которая должна быть готова до конца года.