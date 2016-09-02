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Замглавы МЭР: бюджет РФ остро нуждался в продлении заморозки пенсионных накоплений

Экономика и бизнес
2 сентября, 5:39 UTC+3
"Если бы остро не нуждался, не замораживали бы", - заявил Олег Фомичев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Российский бюджет остро нуждался в мере по продлению заморозки пенсионных накоплений, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

"Судя по тому, что замораживаем (пенсионные накопления - прим. ред.), бюджет все-таки нуждается остро. Если бы остро не нуждался, не замораживали бы. А судьба НПФ - объем средств, который у них накоплен, уже позволяет до поры до времени нормально себя чувствовать. Во-вторых, у большинства крупных НПФ есть корпоративные программы пенсионного страхования, не обязательный накопительный компонент, а добровольный, и эта часть продолжается в любом случае", - сказал Фомичев.

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