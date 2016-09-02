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"Газпром" и Mitsui подписали меморандум о бункеровке топлива в страны АТР

Экономика и бизнес
2 сентября, 6:51 UTC+3
По словам Алексея Миллера, в ближайшее время будут проведены экономические и маркетинговые исследования по направлениям сотрудничества
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Газпром" и японская Mitsui договорились о сотрудничестве в бункеровке судов, сообщил глава российского газового холдинга Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме.

"Сегодня с компанией Mitsui мы подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам бункеровки судов для российского Дальнего Востока, Японии и Сингапура. Мы видим хорошие перспективы. В короткое время мы проведем экономические и маркетинговые исследования по нашим направлениям сотрудничества. И, без сомнения, это направление станет одним из направлений бизнеса в АТР", - сказал он.

Говоря о перспективах сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Миллер отметил, что "Газпром" видит очень большой потенциал производства оборудования для газовой отрасли. "Это будет являться одним из наших приоритетов в ближайшей перспективе", - заявил он.

По его словам, в последнее время "Газпром" перевел переговоры с азиатскими партнерами  в конкретную плоскость по конечным продуктам своего производства. "В первую очередь это газомоторное топливо и переговоры со странами региона по строительству заводов СПГ, создание сети заправочных станций. Переговоры перспективные по газовой генерации на базе наших поставок", - подчеркнул глава "Газпрома".

Миллер добавил, что "Газпром" уделяет пристальное внимание сжиженному природному газу, в том числе расширению в полтора раза мощности завода на Сахалине.

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Восточный экономический форум 2016
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