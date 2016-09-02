Ростуризм: цены на отдых в Крыму и на Кубани летом выросли на 10-20%

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Рост стоимости отдыха на курортах Крыма и Краснодарского края этим летом составил 10-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Ростуризма, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Несмотря на существовавшие опасения, кардинального увеличения цен на курортах Крыма и Краснодарского края не произошло. В среднем рост цен составил порядка 10-20%, что соответствует характеру высокого сезона", - говорится в материалах ведомства.

При этом число отдыхающих в Крыму летом увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом, на курортах Краснодарского края - на 12%.

Кроме того, удалось добиться практически 100-процентного заполнения отелей в Крыму и Сочи, отметили в Ростуризме.

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