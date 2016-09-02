Мантуров: реализация "пакета Яровой" за государственный счет не предполагается

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Реализацию антитеррористического пакета законов (так называемый "пакет Яровой") не предполагается осуществлять за счет государства. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах ВЭФ-2016.

"Все предложения и поправки, которые присутствуют в законе, предусматривают использование российского оборудования частными операторами. Это не предполагается за государственный счет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.