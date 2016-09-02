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Греф: банковский сектор РФ не вышел из кризиса, но ситуация лучше, чем в 2015 году

Экономика и бизнес
2 сентября, 7:48 UTC+3
"Есть давление на капитал еще сильное, и в целом прибыль банковского сектора еще не восстановлена", - заявил глава Сбербанка
Материал из 1 страницы
Герман Греф

Герман Греф

© Сергей Бобылев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Российский банковский сектор еще не вышел из кризиса, но ситуация лучше, чем в 2015 году, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

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"В этом году ситуация в банковском секторе значительно лучше, чем в прошлом - это был один из самых сложных годов. Но в этом году, вы видите, и прибыль появилась у банковского сектора. Есть давление на капитал еще сильное, и в целом прибыль банковского сектора еще не восстановлена", - сказал Греф.

О кредитах

Греф также сообщил, что ставки по корпоративным кредитам в РФ достигли докризисного уровня. 

"Сейчас ставки достигли докризисного уровня, и уже, я думаю, немножечко ниже. Для лучших заемщиков у нас есть ставки ниже учетной ставки ЦБ. Поэтому навес ликвидности, который есть, и небольшой спрос, привели к тому, что маржа банков сжимается и они выдают доступные для бизнеса кредитов", - отметил Греф.

Ранее сообщалось, что Сбербанк ожидает в 2016 году роста корпоративного кредитования в РФ на 3-5%. При этом портфель банка будет расти на уровне рынка.

При этом, по данным Сбербанка, предпосылкой к росту кредитного спроса является снижение ставок.

О дивидендах 

По словам Грефа, Сбербанк не рассматривает возможность выплат промежуточных дивидендов.

"Что такое промежуточные дивиденды? По итогам 2016 года мы заплатим дивиденды, промежуточных дивидендов мы не платим", - отметил Греф.

 

 

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