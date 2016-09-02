Греф: банковский сектор РФ не вышел из кризиса, но ситуация лучше, чем в 2015 году

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Российский банковский сектор еще не вышел из кризиса, но ситуация лучше, чем в 2015 году, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).
"В этом году ситуация в банковском секторе значительно лучше, чем в прошлом - это был один из самых сложных годов. Но в этом году, вы видите, и прибыль появилась у банковского сектора. Есть давление на капитал еще сильное, и в целом прибыль банковского сектора еще не восстановлена", - сказал Греф.
Греф также сообщил, что ставки по корпоративным кредитам в РФ достигли докризисного уровня.
"Сейчас ставки достигли докризисного уровня, и уже, я думаю, немножечко ниже. Для лучших заемщиков у нас есть ставки ниже учетной ставки ЦБ. Поэтому навес ликвидности, который есть, и небольшой спрос, привели к тому, что маржа банков сжимается и они выдают доступные для бизнеса кредитов", - отметил Греф.
Ранее сообщалось, что Сбербанк ожидает в 2016 году роста корпоративного кредитования в РФ на 3-5%. При этом портфель банка будет расти на уровне рынка.
При этом, по данным Сбербанка, предпосылкой к росту кредитного спроса является снижение ставок.
По словам Грефа, Сбербанк не рассматривает возможность выплат промежуточных дивидендов.
"Что такое промежуточные дивиденды? По итогам 2016 года мы заплатим дивиденды, промежуточных дивидендов мы не платим", - отметил Греф.