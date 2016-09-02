Группа "Сумма" готова реализовать Hyperloop для перевозок из Москвы в Санкт-Петербург

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Группа "Сумма" готова реализовать проект сверхскоростного поезда Hyperloop для перевозки пассажиров из Москвы в Сочи и Санкт-Петербург, заявил журналистам председатель совета директоров "Суммы", совладелец фонда Caspian CV (реализует проект Hyperloop в РФ) Зиявудин Магомедов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

"С точки зрения законов физики от самолетов это (Hyperloop - прим. ред.) не отличается. Я полагаю перспективным (маршрут - прим. ред.) Москва - Санкт-Петербург и Москва - Сочи", - сказал Магомедов.

Отвечая на вопрос, заинтересована ли группа "Сумма" в реализации пассажирских проектов, он сказал: "Конечно".

"Пассажирские проекты по времени будут немножко отсрочены, это не будет 2021-2023 годы (как в грузовом движении по проекту - прим. ред.), скорее, 2024-2026 годы", - отметил Магомедов.

Технология сверхскоростных поездов на воздушных подушках Hyperloop ("гиперпетля"), придуманная миллиардером Илоном Маском, предполагает максимальную на сегодняшний день для наземного транспорта скорость передвижения.

Идея Маска заключается в том, что в трубах над поверхностью земли, в которых поддерживается технический вакуум, с интервалами не более 30 секунд и скоростью до 1220 км/ч будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. Очередные испытания поезда Hyperloop в штате Невада запланированы на декабрь 2016 года.

По словам руководителя венчурного фонда Caspian VC Билла Шора, инвестиции в строительство Hyperloop в России оцениваются в $1,5 млрд. Что касается сроков реализации проекта, Шор рассчитывает, что он может заработать в течении четырех лет.

В качестве пилотного проекта рассматривается строительство 65-километровой ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) - порт Зарубино.

Инфографика Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего Проекты на основе технологии Hyperloop запланированы к реализации в Европе, Америке и России. В инфографике ТАСС - все, что на данный момент известно о сверхскоростном транспорте будущего.