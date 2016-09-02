Inventis investment и РФПИ начнут финансирование проектов в 2017 г.

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Создаваемый РФПИ и китайским Inventis Investment Holdings инвестиционный фонд объемом $500 млн начнет финансирование первых инвестиционных проектов в 2017 году. Об этом заявил журналистам исполнительный директор Inventis investment Юн Квекпин.
"И российские, и китайские компании желают инвестировать в экономики наших стран. Одним из условий финансирования из нашего фонда является наличие сотрудничества с Китаем. Допустим, компания хочет открыть представительство в Китае. Разумеется ключевым фактором при принятии решения о финансировании для инвестиций является возможность компании к росту", - сказал он.
"Финансироваться будут не только проекты на Дальнем Востоке России, но и в Москве, Санкт-Петербурге и других частях России. Но я надеюсь, что больше средств мы будем вкладывать в Дальний Восток России. Этот регион ближе всего к Азии, здесь много интересных проектов в сфере сельского хозяйства, производства и т.д. Решение об объеме инвестиций, выделяемых фондом для каждой компании, будет приниматься инвесторами", - заявил Юн Квекпин.
Он отметил, что первые проекты могут быть профинансированы фондом в 2017 году. "Сейчас идет накопление средств фонда, поэтому мы начнем выдавать средства в следующем году", - резюмировал он.
1 сентября РФПИ и китайский Inventis Investment Holdings объявили о намерении создать фонд на $500 миллионов долларов для проектов в АПК, транспорте, ритейле и туризме.