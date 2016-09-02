Глава АСИ: новые санкции США выглядят как предвыборные "конвульсии"

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новые американские санкции в отношении ряда российских компаний выглядят как конвульсии в ходе политического сезона и не препятствуют деятельности тех американских компаний, которые хотят работать в России, заявил ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин.
Министерство финансов США 1 сентября расширило список российских компаний под санкциями из-за событий на Украине, включив к него ряд дочерних предприятий "Газпрома" и подрядчика строительства Керченского моста.
"Все это выглядит как конвульсии. Вроде как все должны бояться, но никому не страшно, и они не знают уже что придумать. Все-таки нам что приятно во всей этой истории, что те компании американские, которые инвестировали в Россию, продолжают это делать", - сказал Никитин на полях Восточного экономического форума.
"Видимо, особенность этого политического сезона в Америке. Я бы не предавал им какого-то сверхзначения. Меняется ситуация, США, наверное, уже не такой глобальный лидер, и им тяжело от этого", - добавил глава АСИ.