"Почта России" расширила сотрудничество с Toshiba по почтовому центру во Внукове

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Почта России" расширила сотрудничество с Toshiba по автоматизации международного логистического почтового центра в Московском регионе рядом с аэропортом Внуково, подписав дополнительное соглашение к контракту в рамках ВЭФ-2016.
Изначально соглашение об автоматизации было подписано в первой половине 2014 г., тогда сумма контакта составляла €40 млн. С учетом допсоглашения сумма контракта увеличена до €44 млн.
Toshiba с конца 2014 г. занимается установкой в логистическом центре "Почты России" автоматизированных систем сортировки почтовых отправлений, а к концу 2016 г. планирует закончить установку системы таможенного досмотра.
"Это будет новая линия, которая позволит проводить сортировку и оптимизировать отправку отправлений из России на экспорт, что является шагом в реализации поручений, которые озвучивались руководством страны с целью максимального упрощения и либерализации процессов, связанных с экспортом российских товаров на международные рынки", - прокомментировал соглашение гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов.
Он уточнил, что оборудование Toshiba позволит "Почте России" более эффективно выстроить свою инфраструктуру для того, чтобы российские товары поступали на международные рынки.
В рамках ВЭФ-2016 "Почта России" и Toshiba также подписали меморандум о намерениях в рамках стратегического сотрудничества по автоматизации почтовых и логистических систем. Toshiba готова поставить необходимое оборудование и для других высокотехнологичных логистических центров, которые "Почта России" планирует построить в разных частях страны. Вице-президент департамента систем безопасности и автоматизации в Infrastructure Systems&Solutions Company (подразделении Toshiba Corporation) Садао Сэкинэ, в свою очередь, отметил, что Toshiba, которая поставляет оборудование для автоматизации почтовых и логистических процессов в 20 стран мира, надеется увеличить свою долю рынка в этой отрасли.