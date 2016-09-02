Шохин: санкции США притормозят приход иностранных компаний в Крым

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Новые санкции США притормозят приход иностранных компаний в Крым. Такое мнение высказал ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Это не то, чтобы отпугнет, но притормозит многие решения (иностранных компаний - прим. ред.) по работе с Россией, а тем более с Крымом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Шохина, расширение санкций - это единое направление политики США. "Американские санкции продлеваются и расширяются по одним и тем же критериям. Это не новая волна санкций, это попытка не допустить выскальзывание из-под санкций тех компаний и элит, которые уже находятся под санкциями", - пояснил он.
По мнению главы РСПП, некоторое время назад возникло ощущение, что санкционный режим в отношении России не будет усиливаться. А расширение санкций со стороны США является подтверждением того, что страна будет придерживаться изначального механизма наложения ограничений на российские компании. "Многие (иностранные) компании, которые готовы работать в Крыму, они поостерегутся", - считает Шохин.
Накануне правительство США в очередной раз расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции.