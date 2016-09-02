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СМИ: в Австралии приостановлена продажа смартфонов Galaxy Note 7

Экономика и бизнес
2 сентября, 9:25 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
По данным австралийской газеты The Sydney Morning Herald, в ближайшие дни Samsung Electronics может объявить о глобальном отзыве всех аппаратов Galaxy Note 7
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© EPA/RITCHIE B. TONGO

СИДНЕЙ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Телекоммуникационные компании и торговые сети Австралии приостановили продажу последней модели смартфона южнокорейской компании Samsung Electronics Galaxy Note 7 в связи со случаями взрывов батарей этих аппаратов, приводивших к пожарам. Об этом сообщила телекомпания ABC.

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По ее данным, продажа этой популярной модели приостановлена ведущими телекоммуникационными провайдерами страны, в том числе Telstra, Optus, Vodafone, а также крупнейшими торговыми сетями Harvey Norman и JB Hi-Fi.

Как сообщили в австралийском филиале Samsung Electronics, специалисты компании "проводят тщательное изучение" дефектных батарей, в связи чем "была объявлена пауза в продажах в Австралии".

По данным австралийской газеты The Sydney Morning Herald, в ближайшие дни Samsung Electronics может объявить о глобальном отзыве всех аппаратов Galaxy Note 7. В Австралии эта модель поступила в продажу 19 августа.

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