СМИ: в Австралии приостановлена продажа смартфонов Galaxy Note 7

СИДНЕЙ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Телекоммуникационные компании и торговые сети Австралии приостановили продажу последней модели смартфона южнокорейской компании Samsung Electronics Galaxy Note 7 в связи со случаями взрывов батарей этих аппаратов, приводивших к пожарам. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, продажа этой популярной модели приостановлена ведущими телекоммуникационными провайдерами страны, в том числе Telstra, Optus, Vodafone, а также крупнейшими торговыми сетями Harvey Norman и JB Hi-Fi.

Как сообщили в австралийском филиале Samsung Electronics, специалисты компании "проводят тщательное изучение" дефектных батарей, в связи чем "была объявлена пауза в продажах в Австралии".

По данным австралийской газеты The Sydney Morning Herald, в ближайшие дни Samsung Electronics может объявить о глобальном отзыве всех аппаратов Galaxy Note 7. В Австралии эта модель поступила в продажу 19 августа.