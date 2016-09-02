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ВТБ не исключает выплаты промежуточных дивидендов до конца текущего года

Экономика и бизнес
2 сентября, 10:10 дата обновления: 2 сентября, 11:18 UTC+3
Глава банка не исключает прибыль группы по итогам 2016 г. на уровне около 50 млрд рублей
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. ВТБ не исключает выплаты промежуточных дивидендов до конца текущего года, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы не против этого. Я думаю, что мы в итоге к этому перейдем. Когда правительство это предложение (промежуточные дивиденды для госкомпаний - прим. ред.) выдвигало, я его поддержал. Такая система выплат дивидендов не ущемляет наши интересы, но окончательных решений нет. Может быть даже до конца года выплатим", - сообщил Костин.

Сейчас ВТБ выплачивает дивиденды один раз в год, размер которых утверждается годовым собранием акционеров. В этом году акционеры банка в ходе годового общего собрания утвердили дивиденды за 2015 год в размере 0,117 коп. на обыкновенную акцию. Общий объем выплат с учетом привилегированных акций составляет 33,1 млрд руб. В настоящее время контролирующим акционером банка с долей в обыкновенных акциях в размере 60,9% является Российская Федерация в лице Росимущества. 

Прибыль по итогам 2016 года

Он также заявил, что  не исключает прибыль группы по итогам 2016 г. на уровне около 50 млрд рублей.

"У нас было два сценария по прибыли: оптимистический (50 млрд рублей в 2016 г) и пессимистический (нулевая прибыль). Мне кажется, что мы движемся от пессимистического сценария к оптимистическому сценарию. И по итогам полугода, возможно, мы увидим цифру, близкую к оптимистическому сценарию. Это около 50 млрд рублей", - отметил Костин.

В текущем году группа ВТБ стабильно показывает положительный финансовый результат. Так чистая прибыль банка ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 7 месяцев 2016 года составила 17,8 млрд руб. против убытка в 15 млрд руб. годом ранее.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 2015 года составила 1,7 млрд рублей, за 2014 год она составляла всего 800 млн рублей. Чистая прибыль в 2015 году выросла в 2,1 раза.

На собрании акционеров в июне глава ВТБ Андрей Костин говорил, что в предстоящие годы прибыль группы может выйти на докризисный уровень за счет уменьшения "просрочки", потерь, сокращения расходов, а также в связи с улучшением внутренней работы менеджмента и внешних факторов.  

Приватизация "Башнефти"

По его словам, перенос сроков приватизации "Башнефти" является правильным решением.

Доразмещения евробондов

Глава ВТБ видит хорошие перспективы доразмещения евробондов РФ в 2016 г.

"Думаю, что да", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Продажа 24,9% аэропорта Пулково

Костин подчеркнул, что сделка по продаже 24,9% аэропорта Пулково инвесторам из Катара подписана, комиссия по иностранным инвестициям состоится в сентябре.

 

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Персоны
Костин, Андрей Леонидович
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