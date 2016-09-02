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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. ВТБ не исключает выплаты промежуточных дивидендов до конца текущего года, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"Мы не против этого. Я думаю, что мы в итоге к этому перейдем. Когда правительство это предложение (промежуточные дивиденды для госкомпаний - прим. ред.) выдвигало, я его поддержал. Такая система выплат дивидендов не ущемляет наши интересы, но окончательных решений нет. Может быть даже до конца года выплатим", - сообщил Костин.
Сейчас ВТБ выплачивает дивиденды один раз в год, размер которых утверждается годовым собранием акционеров. В этом году акционеры банка в ходе годового общего собрания утвердили дивиденды за 2015 год в размере 0,117 коп. на обыкновенную акцию. Общий объем выплат с учетом привилегированных акций составляет 33,1 млрд руб. В настоящее время контролирующим акционером банка с долей в обыкновенных акциях в размере 60,9% является Российская Федерация в лице Росимущества.
Он также заявил, что не исключает прибыль группы по итогам 2016 г. на уровне около 50 млрд рублей.
"У нас было два сценария по прибыли: оптимистический (50 млрд рублей в 2016 г) и пессимистический (нулевая прибыль). Мне кажется, что мы движемся от пессимистического сценария к оптимистическому сценарию. И по итогам полугода, возможно, мы увидим цифру, близкую к оптимистическому сценарию. Это около 50 млрд рублей", - отметил Костин.
В текущем году группа ВТБ стабильно показывает положительный финансовый результат. Так чистая прибыль банка ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 7 месяцев 2016 года составила 17,8 млрд руб. против убытка в 15 млрд руб. годом ранее.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 2015 года составила 1,7 млрд рублей, за 2014 год она составляла всего 800 млн рублей. Чистая прибыль в 2015 году выросла в 2,1 раза.
На собрании акционеров в июне глава ВТБ Андрей Костин говорил, что в предстоящие годы прибыль группы может выйти на докризисный уровень за счет уменьшения "просрочки", потерь, сокращения расходов, а также в связи с улучшением внутренней работы менеджмента и внешних факторов.
По его словам, перенос сроков приватизации "Башнефти" является правильным решением.
Глава ВТБ видит хорошие перспективы доразмещения евробондов РФ в 2016 г.
"Думаю, что да", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Костин подчеркнул, что сделка по продаже 24,9% аэропорта Пулково инвесторам из Катара подписана, комиссия по иностранным инвестициям состоится в сентябре.