Марк Цукерберг не будет объединять WhatsApp и Messenger

ПРЕТОРИЯ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг не намерен объединять приложения WhatsApp и Messenger, поскольку они предназначены для разных видов общения.

"Я считаю, что правильно будет, чтобы они работали раздельно", - заявил он во время поездки в Нигерию. В 2014 году Facebook приобрел WhatsApp за $19 млрд, а недавно WhatsApp объявил, что будет делиться информацией пользователей с Facebook.

Цукерберг считает, что у обоих приложений разные списки пользователей. "Людям удобно использовать WhatsApp, чтобы постоянно общаться с близкими друзьями. А в Messenger они общаются не регулярно. В Facebook обычно держатся контакты людей, с которыми вы ходили в колледж. Вы не слишком близки с ними, не знаете их номера телефона, поэтому не общаетесь с ними по WhatsApp. Но в их день рождения вам хочется их поздравить и спросить, как дела. Для этого используется Messenger", - цитирует Цукерберга южноафриканское агентство News24.

У обоих приложений имеется более миллиарда пользователей. Нигерия является крупнейшим в Африке рынком для Цукерберга с 18 миллионами пользователей. "Здесь меня поразила предпринимательская энергия. Именно здесь будет создаваться будущее, - заявил он. - Как только мир осознает идущую из Африки энергию, континент начнет менять мир. Но для этого следует активно предоставлять доступ в интернет".

"Если вы хотите связать людей, друзей или родственников, или начать свой бизнес, то необходимо иметь доступ в интернет, который является фундаментальной частью инфраструктуры", - подчеркнул Цукерберг.

"Сейчас 60 миллионов предпринимателей имеют свои страницы на Facebook. Мы даем людям инструмент, который раньше могли иметь только крупные компании", - добавил он.