"Роснефть" и тайландская РТТ будут сотрудничать в торговле нефтью и нефтепродуктами

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и крупнейшая нефтегазовая компания Таиланда РТТ подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов, трейдинга нефтью и нефтепродуктами, нефтепереработки и нефтехимии, организации поставок СПГ. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в рамках Восточного экономического форума.

"Благодаря сотрудничеству с крупнейшей энергетической компанией Таиланда, "Роснефть" выходит на один из наиболее привлекательных рынков энергоносителей Азиатско-Тихоокеанского региона. Экономика королевства демонстрирует стабильный рост, что позволяет прогнозировать дальнейшее увеличение спроса на энергоресурсы. Более того, недавние изменения фискального режима в стране увеличат экономическую эффективность от поставок энергоносителей на рынок Таиланда", - сообщается в пресс-релизе.

"Мы видим значительный потенциал нашего сотрудничества с PTT, который может быть реализован не только в области разведки и добычи, поставок нефти и нефтепродуктов, но и в сегменте трейдинга СПГ, учитывая расширение мощностей регазификационного терминала Мап Та Фут, а также естественное снижение объемов добычи газа в Таиланде", - цитирует пресс-служба комментарий главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Стороны закрепили намерение заключить в ближайшей перспективе долгосрочный контракт на поставку нефти и другого сырья в адрес РТТ.