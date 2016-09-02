iPhone 7: слухи и домыслы о новом смартфоне Apple

По традиции ежегодно в начале осени Apple представляет новые устройства iPhone. Cмартфон следующего поколения презентуют 7 сентября в Купертино. Приобрести телефон можно будет начиная с 23 сентября.

Вокруг iPhone 7 ходит множество слухов: аналитики прогнозируют цену устройства, его технические характеристики, дизайн, размер и так далее. О том, что в настоящий момент предположительно известно о новом смартфоне Apple, – в специальном материале ТАСС.

Что будет с разъемом для наушников

iPhone следующего поколения может оказаться столь тонким, что на корпусе не найдется места разъему для подключения наушников и микрофона. Такую возможность не исключила телекомпания BBC, отметив при этом, что "многие уже сейчас задаются вопросом о том, как это новшество повлияет на использование iPhone и что произойдет c многомиллиардным рынком наушников".

Как отметил в интервью телекомпании британский эксперт Бен Вуд, руководитель исследовательского отдела компании CCS Insight, "если слухи об отсутствии разъема для подключения наушников окажутся верными, то это создаст стимул для бурного периода инноваций".

"Если 3,5-миллиметровый разъем исчезнет с iPhone, можно ожидать, что следующие модели будут снабжены новыми, "умными" наушниками", – заявил он.

Каким будет внешний вид устройства

Как пишет сайт газеты The Daily Mirror, как и в случае iPhone 6, "седьмой" смартфон будет выпускаться в двух вариантах – с 4,7-дюймовым экраном и с 5,5-дюймовым (iPhone 7 Plus).

Вместе с тем, согласно сообщениям китайской сети микроблогов Weibo, публике будут представлены не два, а три устройства. Последнее – iPhone 7 Pro – будет самым совершенным из всей линейки.

На основании всех слухов и домыслов известный дизайнер Мартин Хайек создал 3D-изображения нового смартфона, применив не традиционный серый цвет Space Gray, а черный Space Black от Apple Watch. Дизайнер также снабдил устройство парой наушников с кабелем Lightning и увеличил объектив камеры.

Таким образом, можно предположить, что традиционная палитра может измениться.

Что касается полного цветового ассортимента, то, как ожидается, флагманский смартфон будет выпускаться в пяти цветах: серебристом, черном, золотом, розовом, сером.

Вместе с тем в сети встречаются предположения о том, что цветовая гамма расширится темно-синим оттенком.

Технические особенности и цена устройства

По слухам, Apple увеличила минимальный объем памяти смартфонов с 16 до 32 ГБ.

Смартфоны снабдят более мощными аккумуляторами и процессором Apple A10. iPhone 7 получит 2 ГБ оперативной памяти, а модель iPhone 7 Plus – до 4ГБ. Кроме того, устройства будут работать на обновленной операционной системе – iOS 10.

Что касается стоимости устройства, то в зависимости от объема памяти (32 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ) iPhone 7 можно будет приобрести за 5 288, 6 088 и 7 088 юаней. Пока известны расценки только для рынка Китая.

Вместе с тем iPhone 7 Pro, по данным Weibo, обойдется в $1 350.

Особенности камеры

Предполагается, что один из представленных смартфонов будет снабжен камерой с двумя объективами, что позволит пользователю создавать SLR и 3D-изображения.

Вместе с тем, какой именно из "седьмых" будет оснащен новшеством, не ясно: по одним данным, это iPhone 7 Plus, по другим – iPhone 7 Pro.

Новая кнопка Home

Несмотря на то, что кнопка Home стала одной из наиболее знаковых особенностей дизайна Apple, азиатские СМИ пишут, что компания решила заменить клавишу на вибросенсор с обратной связью. Вместе с тем, по некоторым данным, подобное нововведение будет реализовано лишь с выходом iPhone 8.

Особенная герметичность

iPhone 7 может быть полностью водонепроницаемым, также утверждают СМИ. Согласно сообщениям, Apple работает над созданием нового водоотталкивающего материала и собирается использовать его при производстве корпуса смартфона.