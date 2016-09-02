Соколов: санкции против заказчика Керченского моста не повлияют на строительство объекта

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Санкции США в отношении заказчика Керченского моста не повлияют на строительство и ввод объекта, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

"Заказчиком этого проекта де-юре является ФКУ "Упрдор "Тамань", которое подведомственно Федеральному дорожному агентству. Я видел уже не один комментарий, что этот очередной транш санкций удивил очень многих - я присоединяюсь к этим комментариям. Хочу с уверенностью заявить, что это никоим образом не отразится ни на сроках реализации этого проекта, ни на порядке или объеме финансирования, ни на применяемых материалах или затруднениях в их поставке, потому что и технологии, и материалы - все импортозамещаемые, и подавляющая их часть производится на территории нашей страны", - сказал министр

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