Россия и Япония обсуждают реализацию 49 проектов, в том числе в сфере робототехники

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия и Япония обсуждают реализацию 49 проектов, в том числе в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, высоких технологий и робототехнике. Об этом в ходе ВЭФ сказал замминистра экономического развития Станислав Воскресенский.

"Мы совместно с коллегами смогли составить первый перечень из 49 возможных проектов совместного российско- японского сотрудничества. Речь идет об энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, высоких технологиях и робототехнике", - сказал он.