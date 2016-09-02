Путин предложил премьеру Японии поддержать настрой бизнеса двух стран на сотрудничество

Китай по просьбе МЧС РФ снизил сброс воды в реки в связи с наводнением в ПриморьеОбщество 2 сентября, 15:45
"РИФ-Воронеж 2016" пройдет 16-17 сентябряНовости партнеров 2 сентября, 15:41
Памятник генералу ВДВ Василию Маргелову откроют в Екатеринбурге в ноябреНовости Урала 2 сентября, 15:38
Япония предложила России сотрудничество в IT-сфереЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:32
МЭР: новые проекты вряд ли будут финансироваться за счет новых лимитов средств ФНБЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:31
Глава КХЛ Чернышенко принял решение о заморозке трансферной деятельности трех клубовСпорт 2 сентября, 15:20
Улюкаев: оценка госпакета "Роснефти" в $11 млрд близка к реальностиЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:07
СМИ: Бэнкси и участник группы Massive Attack - один и тот же человекКультура 2 сентября, 15:05
Мантуров: Минпромторг предлагает разрешить продажу через интернет лекарств и алкоголяЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает важным оказать политическую поддержку настрою предпринимателей России и Японии на сотрудничество.
Об этом российский лидер заявил на встрече с премьер- министром Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума.
Путин отметил, что ранее сегодня провел встречу на ВЭФ с предпринимателями, в том числе - с представителями японского бизнеса, работающими в России, в частности на Дальнем Востоке.
"Очень важно с политического уровня поддержать намерение бизнес-сообщества (двух стран) развивать взаимные контакты", - сказал Путин.
Президент РФ поблагодарил японского премьера за очередной визит в Россию. "У нас возобновилась работа на уровне министров иностранных дел, и мы внимательно изучаем ваши предложения, которые вы сформулировали во время вашего визита в Сочи (в мае текущего года)", - заключил Путин.