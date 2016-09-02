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Путин предложил премьеру Японии поддержать настрой бизнеса двух стран на сотрудничество

Экономика и бизнес
2 сентября, 13:59 UTC+3
"Очень важно с политического уровня поддержать намерение бизнес-сообщества (двух стран) развивать взаимные контакты", - заявил президент РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает важным оказать политическую поддержку настрою предпринимателей России и Японии на сотрудничество.

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Об этом российский лидер заявил на встрече с премьер- министром Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума.

Путин отметил, что ранее сегодня провел встречу на ВЭФ с предпринимателями, в том числе - с представителями японского бизнеса, работающими в России, в частности на Дальнем Востоке.

"Очень важно с политического уровня поддержать намерение бизнес-сообщества (двух стран) развивать взаимные контакты", - сказал Путин.

Президент РФ поблагодарил японского премьера за очередной визит в Россию. "У нас возобновилась работа на уровне министров иностранных дел, и мы внимательно изучаем ваши предложения, которые вы сформулировали во время вашего визита в Сочи (в мае текущего года)", - заключил Путин.

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Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
Страны
Япония
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