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"Алроса" открыла Евразийский алмазный центр во Владивостоке

Экономика и бизнес
2 сентября, 12:18 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
На территории Центра разместятся, в частности, представители компаний по добыче и продаже алмазного сырья, производителей бриллиантов и ювелирных изделий, геммологических лабораторий, банков,
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ЯКУТСК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Компания "Алроса" открыла Евразийский алмазный центр во Владивостоке, его презентация состоялась сегодня в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в компании.

"Проект представляется нам чрезвычайно перспективным, учитывая темпы развития стран АТР и потенциальную емкость рынка, - сказал президент АК ""Алроса"" Андрей Жарков. - Преференции и льготы, предоставляемые на территории Владивостока, потенциально могут способствовать развитию производств, использующих ювелирные и технические алмазы как для огранки, так и производства импортозамещающего инструмента на базе природных алмазов".

Проект Евразийского алмазного Центра включает создание на территории Свободного порта Владивосток инфраструктурного кластера, который объединит компании алмазно-бриллиантовой отрасли и будет ориентирован на экспортно-импортные операции со странами Азиатско- Тихоокеанского региона, прежде всего c Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей.

На территории Центра разместятся представители компаний по добыче и продаже алмазного сырья, производителей бриллиантов и ювелирных изделий, геммологических лабораторий, банков, страховых компаний, специализированных перевозчиков, таможенных брокеров, а также специализированный таможенный пост и государственные контролеры.

Финансирование кластера предполагается за счет привлечения инвестиций от компаний, заинтересованных в размещении на территории ЕАЦ своих производственных и сервисных предприятий.

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