Банк ВТБ получил полный доступ к межбанковскому рынку облигаций Китая

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ первым среди российских банков получил полный доступ к межбанковскому рынку облигаций Китая. Как сообщается в пресс-релизе ВТБ, при содействии Банка Китая было завершено построение необходимой инфраструктуры для реализации торговых сделок на данном рынке. Ранее Народный Банк Китая выдал ВТБ лицензию на участие в торгах.

Внутренний рынок облигаций Китая является третьим в мире по объемам выпущенных долговых обязательств и превышает в эквиваленте $5 трлн. Доступ к данной инвестиционной площадке позволяет расширить круг контрагентов и придает импульс развитию финансового сотрудничества между Россией и Китаем, поскольку позволит ВТБ приобретать на вторичном рынке Китая облигации локальных эмитентов, отмечается в сообщении.

С Банком Китая подписано агентское соглашение, открыты специальные расчетные счета, счета в депозитариях (CCDC и SHCH), а также счет в China Foreign Exchange Trading System. В настоящий момент в стадии завершения процесс операционного тестирования инфраструктуры.

"Мы сделали очередной важный шаг по развитию российско-китайских межбанковских отношений, который позволяет предложить уникальную инвестиционную услугу клиентам ВТБ. Для ВТБ стратегическое партнерство с крупнейшими китайскими банками в целом, и с Банком Китая в частности, имеет ключевое значение и позволяет постоянно расширять продуктовую линейку банковских услуг для наших клиентов", - сообщил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.