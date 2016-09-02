Путин считает для себя невозможным давать директивные указания ЦБ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает правильными действия Центрального банка (ЦБ) по поддержанию стабильности курса рубля, но сам не вмешивается в решения ЦБ.

"Я действительно всегда считал и считаю, что Центральный банк должен действовать самостоятельно. На самом деле он так и действует, можете мне поверить. Я не вмешиваюсь в решения Центрального банка и не даю директивных указаний правлению Центрального банка, либо председателю Центрального банка", - заверил глава государства в интервью агентству Bloomberg. Он добавил, что никогда не дает директивных указаний ЦБ.

"Если я говорил о том, что рубль слишком окреп, то я не говорил, что позиция Центрального банка неправильная. Я говорил о том, что это накладывает дополнительную нагрузку на экспортно ориентированные отрасли экономики", - пояснил президент.

"Вопрос регулирования курса действительно относится к функции главного регулятора, а именно, к функции Центрального банка. И здесь он должен думать, конечно, о том, как экономика, как промышленность реагируют, но он должен думать и о своих фундаментальных задачах, чтобы обеспечить стабильность курса", - отметил глава государства.

На его взгляд, "главный вопрос в стабильности курса, а это так или иначе Центральному банку при всех нюансах все-таки удается". "И это удалось в конце концов сделать, после того как Центральный банк перешел к плавающему курсу национальной валюты", - уточнил Путин.

По его словам, "Центральный банк должен учитывать и другие вещи: стабильность банковской системы страны, должен смотреть на то, как увеличивается либо сокращается денежная масса в экономике, как это влияет на инфляцию". "Там очень много составляющих, о которых должен подумать Центральный банк, и лучше не трогать его компетенции", - полагает Путин.