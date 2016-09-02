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Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу

Экономика и бизнес
2 сентября, 13:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, сентября. /ТАСС
В то же время украинский премьер Владимир Гройсман подчеркнул, что покупать газ по контракту 2009 года, где он с условиями "берешь - не берешь, но должен платить", Киев не намерен
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Украина готова к подписанию "третьего зимнего пакета" по газу с РФ и ЕС. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге.

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"Что касается зимнего пакета, который был подписан между ЕС, РФ и Украиной дважды уже, то сейчас стоит вопрос о том, чтобы сделать это в третий раз", - сообщил Гройсман. При этом отказался работать по контракту (2009-2019 гг.). "Покупать газ по контракту 2009 года, где он с условиями "берешь - не берешь, но должен платить", - этого мы делать не будем", - сказал он.

Вместе с тем он признал, что Украина нуждается в закупке газа. "Есть решение повысить стратегические запасы (газа) до 17 млрд кубометров, нужно найти оптимальное количество - от 14, 5 до 17 (млрд кубометров газа), чтобы пройти отопительный сезон", - подчеркнул Гройсман.

Трехсторонние консультации между Россией, Евросоюзом и Украиной о поставках газа на Украину и транзиту в Европу проходили в мае 2014 года после отмены Россией скидки на газ для Украины. Летом 2014 года "Газпром" перешел на режим поставок по предоплате. Осенью 2015 года России удалось отстоять в "зимнем пакете" условие поквартального установления цены на газ. При этом "Газпром" не стал применять условие "бери или плати" в зимний период 2015-2016 годов, как это делал ранее, позволив Украине избежать санкций за недостаточную выборку газа.

Срок действия "зимнего пакета", в котором Украине была предоставлена скидка на первый квартал 2016 года в размере $17,77 от цены за один кубометр, истек 31 марта.

После этого Европейская комиссия выступила с рекомендацией Киеву и Москве провести в ближайшее время переговоры по поставкам природного газа, но конкретной даты переговоров до сих пор не было. Сегодня министр энергетики РФ Александр Новак в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016) заявил, что трехсторонних переговоров по газу России, Украины и ЕК пока не планируется, так как все вопросы отрегулированы. "Все вопросы, касающиеся поставок газа, отрегулированы до конца 2019 года контрактами, поэтому при наличии соответствующих ресурсов украинская сторона может получить необходимый объем газа, предоставив при этом финансирование в виде предоплаты, как это предусмотрено контрактом. В настоящее время встреч не планируется, все вопросы отрегулированы", - сказал он.

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Гройсман, Владимир Борисович
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