Минтранс РФ готов выдать Турции еще 1 тыс. разрешений на грузовые автоперевозки

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минтранс готов в течение 2016 года выдать Турции еще тысячу разрешений на грузовые перевозки в добавление к двум тысячам уже полученных турецкой стороной. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

"Мы со своей стороны жест доброй воли уже сделали, сделали достаточно давно, выдав первые 2 тыс. разрешений турецким автопереврзчикам, еще тысячу в этом году мы готовы передать для осуществления транзитных перевозок, или так называемых перевозок в/из третьих стран", - сказал министр.

По его словам, этот вопрос обсуждался министрами во время визита президента Эрдогана в Санкт-Петербург. На данный момент официальных ответов турецкой стороны Минтранс не получал, уточнил он.

"Но мы видим их настрой - в конечном счете для них, наверное, это даже более ощутимо, нежели для наших автоперевозчиков, и надеемся на адекватные, конструктивные действия наших коллег", - добавил Соколов.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул рассказал ТАСС, что переговоры Минтранса РФ с турецкими коллегами по вопросу возобновления автомобильных грузоперевозок могут состояться осенью.

Грузовые автоперевозки не осуществляются между Турцией и Россией с 1 февраля 2016 г. - тогда страны не смогли продлить действовавшие разрешения на перевозку грузов для транспортных компаний.

Во время кризиса российско-турецких отношений в рамках введения санкций против Турции Россия сократила число таких разрешений для турецкой стороны с 8 тыс. до 2 тыс.