Hokkaido Corporation предложила РФ реализовать концепцию "умного аграрного города"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Природные условия и наличие ископаемых ресурсов делают Россию оптимальной страной для развития так называемой умной сельскохозяйственной промышленности. Об этом заявил генеральный директор Hokkaido Corporation Юкио Тэмма, выступая на российско-японском бизнес-форуме в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Россия с богатыми ресурсами в виде природного газа и биомассы, ее обширной территорией является оптимальной страной для развития "умной сельскохозяйственной промышленности", - сказал он.

В этой связи Тэмма предложил ведущим городам России реализацию концепции "умного аграрного города". "Концепция умного аграрного города - наше предложение по инвестиционному климату. Вместе с проектом по созданию теплиц и парников мы хотим предложить ведущим городам России концепцию "умного аграрного города", - добавил он

Что подразумевает концепция?

Глава компании пояснил, что эта концепция представляет собой "синтез инфраструктурных технологий самого разного профиля крупных японских компаний, аграрных технологий для холодных регионов, поскольку это сильная сторона малого и среднего бизнеса Хоккайдо".

"В данной концепции источником электрогенерации являются не только природный газ, природные энергоресурсы, но и отходы и канализационные воды. Одновременно поставляется тепло и к CO2 в парники", - рассказал он о предложении. Причем рядом планируется строительство сопутствующей инфраструктуры. "Рядом с парником создается комплекс обработки в режиме непрерывной поддержки низкой температуры и комплекс по рассылке продуктов с тем, чтобы доставить свежие овощи в регионы России и за ее пределы причем далеко за ее пределы", - объяснил Тэмма.

Деятельность Hokkaido Corporation

В настоящее время Hokkaido Corporation занимается внешнеторговыми операциями на самом северном японском острове Хоккайдо, а в России реализует проект тепличного комплекса в Якутске. В суровых условиях там планируется построить в тестовом режиме теплицу совместно с JGC Corporation, известной в Японии как "Никки"), уже успешно реализующей проект тепличного комплекса в Хабаровском крае, а также с Hokkaido Bank.

Планируется, что не менее 2,4 тыс. участников ВЭФ, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

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