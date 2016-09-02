Hokkaido Corporation предложила РФ реализовать концепцию "умного аграрного города"

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Природные условия и наличие ископаемых ресурсов делают Россию оптимальной страной для развития так называемой умной сельскохозяйственной промышленности. Об этом заявил генеральный директор Hokkaido Corporation Юкио Тэмма, выступая на российско-японском бизнес-форуме в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Россия с богатыми ресурсами в виде природного газа и биомассы, ее обширной территорией является оптимальной страной для развития "умной сельскохозяйственной промышленности", - сказал он.
В этой связи Тэмма предложил ведущим городам России реализацию концепции "умного аграрного города". "Концепция умного аграрного города - наше предложение по инвестиционному климату. Вместе с проектом по созданию теплиц и парников мы хотим предложить ведущим городам России концепцию "умного аграрного города", - добавил он
Глава компании пояснил, что эта концепция представляет собой "синтез инфраструктурных технологий самого разного профиля крупных японских компаний, аграрных технологий для холодных регионов, поскольку это сильная сторона малого и среднего бизнеса Хоккайдо".
"В данной концепции источником электрогенерации являются не только природный газ, природные энергоресурсы, но и отходы и канализационные воды. Одновременно поставляется тепло и к CO2 в парники", - рассказал он о предложении. Причем рядом планируется строительство сопутствующей инфраструктуры. "Рядом с парником создается комплекс обработки в режиме непрерывной поддержки низкой температуры и комплекс по рассылке продуктов с тем, чтобы доставить свежие овощи в регионы России и за ее пределы причем далеко за ее пределы", - объяснил Тэмма.
В настоящее время Hokkaido Corporation занимается внешнеторговыми операциями на самом северном японском острове Хоккайдо, а в России реализует проект тепличного комплекса в Якутске. В суровых условиях там планируется построить в тестовом режиме теплицу совместно с JGC Corporation, известной в Японии как "Никки"), уже успешно реализующей проект тепличного комплекса в Хабаровском крае, а также с Hokkaido Bank.
Планируется, что не менее 2,4 тыс. участников ВЭФ, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.
Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.