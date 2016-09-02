"Мазда Соллерс" построит в РФ площадку по производству двигателей и моторного транспорта

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия и "Мазда Соллерс" подписали контракт на реализацию инвестиционного проекта по созданию и модернизации на территории Приморского края промышленного производства двигателей, предназначенных для экспорта, и моторных транспортных средств. Как сообщается в пресс-релизе Минпромторга РФ, соглашение подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и старший вице-президентом Mazda Motor Юджи Накамина в рамках ВЭФ.
Согласно контракту, инвестор гарантирует вложение более 2 млрд руб. в организацию в 2018 г. двигателестроительного производства мощностью 50 тыс. двигателей в год, в том числе локализацию ряда технологических операций по обработке базовых компонентов двигателей.
"Этот проект - яркое свидетельство того, что российские предприятия становятся конкурентоспобными площадками по производству автомобилей и ключевых узлов, а также интегрируются в глобальные цепочки поставок в мировом автопроме. В этом смысле проект СП "Мазда Соллерс" соответствует целям новой стратегии развития российской автомобильной промышленности до 2025 г., которую готовит Минпромторг России", - цитирует пресс-служба слова Дениса Мантурова.
В частности, компания планирует организовать производство новейших двигателей Mazda Sky Engine, включая операции по механической обработке базовых деталей двигателя. В результате реализации проекта будет создано более 600 рабочих мест.