Россия за 8 месяцев увеличила экспорт нефти за на 5% - до 168,2 млн тонн

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия в январе-августе 2016 года увеличила экспорт нефти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 168,2 млн тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).
В том числе, в августе экспорт составил 19,4 млн тонн (снижение на 1,8%).
За восемь месяцев поставки в ближнее зарубежье сократились на 2,5% - до 13,9 млн тонн, в дальнее зарубежье выросли на 5,7% - до 154,3 млн тонн.
В том числе, экспорт нефти в дальнее зарубежье по трубопроводной системе "Транснефти" увеличился на 4,9% - до 146 млн тонн, в августе - на 6,2% - до 17,9 млн тонн.
Наибольший прирост по поставкам нефти по системе "Транснефть" в январе - августе показал "Новатэк" - на 75,6%, до 480 тыс. тонн. Далее по динамике экспорта по трубе следуют "Газпром нефть" - на 18,1%, до 5,5 млн тонн и "Татнефть" - на 13,8%, до 7,7 млн тонн. Роснефть увеличила экспорт по трубопроводу на 5,3%, до 67,6 млн тонн.
Поставки нефтяного сырья на российские НПЗ в январе-августе 2016 года составили 187,4 млн тонн, что на 2,8% меньше, чем годом ранее.