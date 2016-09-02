ВТБ подпишет два соглашения по развитию Дальнего Востока на втором дне ВЭФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ планирует заключить соглашения о сотрудничестве с Российским экспортным центром и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса, а также с Фондом развития Дальнего Востока на втором дне Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы завтра подписываем два соглашения. Одно соглашение с Российским экспортным центром и Корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса... Второе мы подписываем с Фондом развития Дальнего Востока", - сказал он.

По словам Костина, первое соглашение будет направлено на обеспечение прироста кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на экспорт, а второе - на развитие кредитования на Дальнем Востоке, в том числе, на территориях опережающего развития.

"Экспортные предприятие здесь (на Дальнем Востоке - прим. ТАСС) развивать хорошо, потому что есть близость к внешним рынкам. У нас также довольно много проектов, и в ближайшее время мы можем рассчитывать на то, целый ряд этих крупных проектов будет реализован", - добавил глава ВТБ.