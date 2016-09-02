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Российский экспортный центр и Fesco помогут выходу компаний РФ на зарубежные рынки

Экономика и бизнес
2 сентября, 14:29 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
В документе говорится, в частности, об оказании помощи российским компаниям при выходе на зарубежные рынки
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и транспортная группа Fesco на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе транспортной группы, в документе говорится, в частности, об оказании помощи российским компаниям при выходе на зарубежные рынки.

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"РЭЦ будет информировать российских экспортеров о работе Fesco, в частности, о возможностях по оптимизации логистических бюджетов с целью выстраивания сквозной цепи поставок. Fesco проведет оценку логистических маршрутов по проектам экспортеров, входящих в РЭЦ", - сказали в пресс- службе.

Также стороны договорились совместно участвовать в отраслевых конференциях и проводить мероприятия, способствующие выводу экспортной деятельности в России на качественно новый уровень.

"Отлаженная логистика - гарантия того, что экспортная поставка будет осуществлена в срок. Fesco является одной из крупнейших компаний в этой области, и мы надеемся, что экспертиза компании позволит клиентам РЭЦ получить доступ к лучшим логистическим решениям в области выстраивания эффективных цепочек поставок", - привели в пресс-службе слова генерального директора РЭЦ Петра Фрадкова.

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.

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