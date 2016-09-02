Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: Украина провалила подготовку к отопительному сезону

Экономика и бизнес
2 сентября, 14:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, сентября. /ТАСС
Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич обратил внимание на отсутствие средств в бюджете для закупки дополнительного объема газа
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство и НАК "Нафтогаз Украины" провалили подготовку к отопительному сезону.

Такое мнение высказал на пресс-конференции директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

"Подготовка к отопительному сезону фактически провалена. На днях это признал даже мэр Киева (Виталий Кличко)", - отметил эксперт. Он напомнил, что правительство в конце каждого года утверждает прогнозные показатели объемов газа для закачки в подземные хранилища (ПХГ) на отопительный сезон и для обеспечения транзита в Европу.

"Изначально планировали закачать 14,5 млрд кубометров газа на 15 октября 2016 года. Но на днях кабмин принял решение об увеличении объемов закачки газа для обеспечения безопасности транзита в Европу до 17 млрд кубометров газа... С точки зрения безопасности и обеспечения итальянских бабушек газом, это понятное решение... Но это серьезно ударит по экономике Украины", - сказал Марунич.

Эксперт обратил внимание на отсутствие средств в бюджете Украины для закупки дополнительного объема газа. "Без выделения транша МВФ обеспечить закупку газа по новому курсу доллара, который растет, будет невозможно", - считает он. "Поэтому риски для Украины сохраняются. Даже если зима будет теплой", - добавил Марунич.

Он также прогнозирует проблемы с обеспечением углем, что повлечет за собой проблемы с обеспечением электроэнергией и веерные отключения. "На сегодня долги на рынке электрической энергии в целом составляют 40 млрд гривен (более $1,5 млрд). И ситуация только ухудшается", - подчеркнул эксперт.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что малый объем накопленного в украинских ПХГ газа создает риски для транзита российского газа в Европу. "Пока нет оснований говорить о том, что Украина выйдет на те суточные режимы закачки, которые необходимы, чтобы выйти на объем 17 млрд кубометров. А все мы знаем, как работает газотранспортная система Украины, и газ зимой в подземных хранилищах на западе Украины "Нафтогаз" использует для обеспечения транзита нашего газа для европейских потребителей", - отметил Миллер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водитель машины с номерами "АМР" погиб в крупном ДТП на западе Москвы
2
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
7
Источник: пассажирский самолет совершил посадку в Самаре из-за дебошира на борту
Темы дня
Реклама