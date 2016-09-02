Эксперт: Украина провалила подготовку к отопительному сезону

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство и НАК "Нафтогаз Украины" провалили подготовку к отопительному сезону.

Такое мнение высказал на пресс-конференции директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

"Подготовка к отопительному сезону фактически провалена. На днях это признал даже мэр Киева (Виталий Кличко)", - отметил эксперт. Он напомнил, что правительство в конце каждого года утверждает прогнозные показатели объемов газа для закачки в подземные хранилища (ПХГ) на отопительный сезон и для обеспечения транзита в Европу.

"Изначально планировали закачать 14,5 млрд кубометров газа на 15 октября 2016 года. Но на днях кабмин принял решение об увеличении объемов закачки газа для обеспечения безопасности транзита в Европу до 17 млрд кубометров газа... С точки зрения безопасности и обеспечения итальянских бабушек газом, это понятное решение... Но это серьезно ударит по экономике Украины", - сказал Марунич.

Эксперт обратил внимание на отсутствие средств в бюджете Украины для закупки дополнительного объема газа. "Без выделения транша МВФ обеспечить закупку газа по новому курсу доллара, который растет, будет невозможно", - считает он. "Поэтому риски для Украины сохраняются. Даже если зима будет теплой", - добавил Марунич.

Он также прогнозирует проблемы с обеспечением углем, что повлечет за собой проблемы с обеспечением электроэнергией и веерные отключения. "На сегодня долги на рынке электрической энергии в целом составляют 40 млрд гривен (более $1,5 млрд). И ситуация только ухудшается", - подчеркнул эксперт.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что малый объем накопленного в украинских ПХГ газа создает риски для транзита российского газа в Европу. "Пока нет оснований говорить о том, что Украина выйдет на те суточные режимы закачки, которые необходимы, чтобы выйти на объем 17 млрд кубометров. А все мы знаем, как работает газотранспортная система Украины, и газ зимой в подземных хранилищах на западе Украины "Нафтогаз" использует для обеспечения транзита нашего газа для европейских потребителей", - отметил Миллер.