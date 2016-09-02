"Дыра" в капитале рязанского Ринвестбанка составила 4,7 млрд рублей

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Отрицательный капитал рязанского Ринвестбанка по результатам обследования временной администрации на момент отзыва лицензии (14 июля 2016 года) составил 4,65 млрд руб., следует из бухгалтерского баланса кредитной организации, опубликованного в "Вестнике Банка России".
До обследования кредитной организации временной администрацией, назначенной ЦБ, отрицательный капитал банка составлял 762,4 млн руб.
Активы финучреждения снизились в 5,2 раза - до 921,6 млн руб. против 4,8 млрд руб. до обследования.
Банк России отозвал лицензию у Ринвестбанка 14 июля 2016 года за утрату капитала и сомнительные транзитные операции. По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов Ринвестбанк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. При этом банк полностью утратил собственные средства.
Согласно данным отчетности, по величине активов Ринвестбанк на 1 июля занимал 304-е место в банковской системе РФ.