На встрече Путина и Абэ обсуждалась возможность создания совместного с Японией инвестфонда

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. На встрече президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ обсуждалась возможность создания совместного инвестфонда РФ и Японии. Об этом сообщил ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак.

"Речь шла, в том числе, о создании совместного фонда РФПИ и Японского банка развития. Детали будут дополнительно прорабатываться рабочими группами в рамках межправкомиссий", - сказал министр.

По словам министра, Путин и Абэ обсудили возможность участия японских компаний в третьей очереди "Сахалин - 2", второй очереди "Ямал СПГ", а также в сфере ядерной энергетики, сообщил ТАСС глава Минэнерго Александр Новак.

"Обсуждались проекты и те, которые уже действуют, и те, которые будут в перспективе прорабатываться. Это все, что касается дополнительных проектов, - строительства третьей очереди и участие в финансировании японскими компаниями. Как возможность, как опция - это "Сахалин - 2", третья очередь "Ямал СПГ", поставки дополнительных объемов СПГ (в Японию)", - сказал он.