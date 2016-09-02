Минпромторг намерен распространить меры поддержки экспорта на широкий круг промпродукции

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ намерен распространить меры поддержки экспорта на широкий круг промышленной продукции.
Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава министерства Денис Мантуров.
"Мы сформировали дополнительные формы поддержки по автопрому, по транспортному машиностроению, по сельхозмашу. И сейчас мы разрабатываем отдельную форму поддержки для более широкого перечня промышленности для того, чтобы компенсировать затраты как раз для освоения внешних рынков", - сказал он.
В частности, по словам Мантурова, министерство готово оказывать поддержку металлургам в плане выхода на международные рынки. "Отчасти это компенсация логистических расходов, отчасти это сертификация и адаптация к тем требованиям, которые предъявляют наши зарубежные заказчики. Поскольку в каждой стране есть свои требования, свои особенности", - отметил он.
"Поэтому мы будем максимально содействовать нашим предприятиям, и в данном случае металлургия не является исключением, для поддержки выхода на внешние рынки", - резюмировал министр.