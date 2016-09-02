МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. ВТБ займется улучшением сервисов онлайн-банкинга и в целом технологических решений для клиентов группы. Об этом сообщила заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, бывшая глава Росимущества (июнь 2012 - апрель 2016 года) Ольга Дергунова, говорится в сообщении банка по итогам очередного заседания консультационного совета акционеров ВТБ.

"IT-стратегия станет неотъемлемой частью новой стратегии развития группы ВТБ на 2017-2019 гг. В ее основе будут лежать IT-решения, которые будут являться инструментом развития бизнеса и новых возможностей для бизнеса. При формировании основных направления развития IT банка ВТБ мы будем опираться, в первую очередь, на интересы наших клиентов, в том числе и акционеров", - отметила Дергунова.

Консультационным советом руководству банка будут переданы, в том числе инициативы по улучшению мобильных приложений и сервисов онлайн-банкинга. Это произойдет по итогам их тестирования с участием акционеров, говорится в пресс-релизе.

По данным исследовательского агентства Markswebb Rank & Report, в рейтинге мобильных приложений банков России "Mobile Banking Rank 2016", первые места в нем занимают по различным видам платформ (iOS, Android, Windows) и устройств (смартфоны и планшеты) "Тинькофф банк", Сбербанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк. ВТБ24 (входит в группу ВТБ, специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса) существенно отстает от них - только на 8-м месте при работе на iPhone, на 11-м на Android, 5-м на Windows Phone, 4-м на iPad и только в лидерах - на втором месте - на планшетах под Android.

Исследование проводилось в июне - июле 2016 г. Опрошено 3 тыс. респондентов в возрасте 18-64 лет. Для рейтингования были отобраны 32 российских банка, имеющих в России наибольшее количество пользователей мобильного банкинга среди российских интернет-пользователей по данным исследования e-Finance User Index 2016.

В России мобильными банками пользуются, по данным агентства, 18 млн человек в возрасте от 18 до 64 лет. При этом 89% пользователей мобильного банка пользуются и интернет-банком тоже, но 17% из них пользуются мобильным банком чаще, чем интернет-банком.

Упростить жизнь акционерам

Дергунова также озвучила ключевые элементы новой IT-стратегии, включающие в себя различные инициативы в области архитектуры, инфраструктуры, организации и безопасности IT-систем. При их разработке особое внимание будет уделяться применению инновационных технологий. По мере внедрения этих инициатив планируется организация работы фокус-групп для обсуждения и апробирования новых технологий.

При этом одним из ключевых вопросов станут IT-решения для акционеров. Так, дочерняя компания банка ВТБ - "ВТБ Регистратор" - первой в России разработала и запустила сервис электронного голосования на общих собраниях акционеров. Интерфейс включает в себя не только функцию голосования, но и ознакомление со всеми материалами собрания. Он позволит акционерам принимать участие в голосовании, несмотря на их удаленность от места проведения собрания и отмену рассылки бумажных бюллетеней для клиентов депозитариев.

Технология электронного голосования до конца 2016 г. будет интегрирована в мобильное приложение "Акционер ВТБ", которое также является программным решением для частных инвесторов. Протестировать новые технологические решения группы ВТБ, а также получить логин и пароль для доступа к системе электронного голосования, акционеры ВТБ смогут 8 октября на дне инвестора в Москве.

Сейчас "ВТБ Регистратор", по данным сайта этой структуры, ведет реестры более 8,3 тыс. акционерных обществ, в начале 2014 г. "ВТБ Регистратор" вел реестры 1,7 тыс. АО.