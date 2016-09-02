Миллер: участники "Северного потока - 2" августа обсудили варианты реализации проекта

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Потенциальные участники Nord Stream 2 AG в конце августа провели совместное заседание для обсуждения возможных вариантов реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Оно уже было. В конце августа. На рабочем уровне все подтвердили", - сказал он, отвечая на вопрос, проводили ли потенциальные участники проекта совещание по дальнейшим действиям после отзыва уведомления польского регулятора о создании совместного предприятия.

Миллер отметил, что заседание состоялось на уровне представителей рабочих групп, сейчас участники изучают разные варианты реализации проекта.

"Разные модели изучаем. Модель не одна. Варианты выпячивать не будем", - сказал он.

Миллер напомнил, что все партнеры "Газпрома" подтвердили свое участие в проекте.

"Абсолютно все до одного. А какой будет форма их участия - мы обсуждаем модели разные", - подчеркнул топ- менеджер.

Ранее Миллер говорил, что "Газпром" с партнерами до конца текущего года намерены определить новую модель финансирования проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". В настоящее время "Газпрому" принадлежит 100% Nord Stream 2.

Ранее Газпром" и его европейские партнеры (Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall) направили заявку на создание СП по "Северному потоку - 2" германскому и польскому антимонопольным регуляторам. Германия одобрила данное решение, а польский регулятор высказал возражения. В частности, отмечалось, что создание СП может привести к ограничению конкуренции. Позднее компании отозвали заявку, поданную в польское ведомство.

Проект "Северный поток - 2"

"Северный поток - 2" предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Планируется, что "Северный поток - 2" будет введен в строй к концу 2019 года. Капитальные затраты в проект оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро.

Для планирования, строительства и эксплуатации двух ниток морского газопровода "Северный поток - 2" создана швейцарская Nord Stream 2 AG.

В июле текущего года Nord Stream 2 подвел итоги тендера по поиску подрядчика для обетонирования и хранения более 200 тысяч труб для строительства нефтепровода. Им стала голландская Wasco Coatings Europe BV. Поставки планируется начать в сентябре 2016 года. Процесс обетонирования начнется в 2017 году.