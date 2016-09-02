Проект энергомоста из РФ в Японию предполагает создание сети мощностью в 2ГВт

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. ПАО "Россети" совместно с японским партнером "Софтбанк Груп" и другими партнерами прорабатывают возможность реализации проекта по экспорту электроэнергии в страны Северо-Восточной Азии в рамках создания азиатского электроэнергетического кольца, частью которого может стать энергомост между Россией и Японией.

Проект предполагает поставку электроэнергии с территории РФ в Японию в объемах до 2 ГВт, сообщил ТАСС глава "Россетей" Олег Бударгин в кулуарах Восточного экономического форума.

"В настоящее время проведены предварительные проработки вариантов маршрутов электрической энергии и мощности из ОЭС Сибири и ОЭС Востока в Японию в размере 2 ГВт", - сказал он.

При этом он заметил, что мощность энергомоста в Японию в перспективе может достигнуть 5 ГВт. По словам Бударгина, приоритет в проекте отводится поставке чистой электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях и электроэнергии от ВИЭ.

Идея строительства энергомоста между Россией и Японией обсуждается с 2000 г. Стоимость проекта оценивалась в $5,6 млрд. Планируется, что поставки в Японию будут осуществляться с расположенных на Сахалине Ногликской ГТЭС, Сахалинской ГРЭС, строящейся Сахалинской ГРЭС-2, Южно- Сахалинской ТЭЦ. Кроме того, в дальнейшем могут быть задействованы расположенные на материке Комсомольская ТЭЦ 1-3, Амурская ТЭЦ, Майская ГРЭС.