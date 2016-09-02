ВЭБ планирует в октябре провести переговоры с банками КНР о финансировании госкорпорации

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. ВЭБ планирует в октябре провести переговоры с китайскими банками о дальнейшем финансировании госкорпорации. Об этом в интервью "России 24" сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков.

"Мы планируем уже новый формат переговоров с китайскими банками в октябре - ноябре месяце, возможно, мы еще сможем увеличить этот объем (привлечения средств - прим. ред.)", - сказал он.

Сегодня ВЭБ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подписал соглашение с 10 китайскими банками о получении синдицированного кредита на сумму до 10 млрд юаней (порядка $1,5 млрд). Координатором синдицированного кредита выступил Harbin Bank. Кредитные средства не будут жестко привязаны к определенным инвестиционным проектам.

В то же время, по словам Горькова, кредитование в юанях несет определенный валютный риск.

"Безусловно, пока ограничена возможность для использования. Но тем не менее у нас есть проекты, где юань используется, и мы видим возможность его использования", - сказал глава ВЭБ.

Он отметил, что подписанное сегодня соглашение с китайскими банками это всего лишь первый шаг, и госкорпорация может и дальше развивать эти отношения.

Говоря о возможностях привлечения средств банков из Азиатско-Тихоокеанского региона, Горьков сообщил, что ВЭБ ведет переговоры с японскими банками.

"Но пока рано говорить о возможности совершения сделки", - резюмировал топ-менеджер.