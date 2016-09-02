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Минкавказа: регионы Северного Кавказа открыты для иностранных инвесторов

Экономика и бизнес
2 сентября, 17:54 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов сообщил, что сейчас на Северном Кавказе прорабатываются проекты по развитию транспортно-логистической инфраструктуры
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа готовы к развитию партнерских отношений и совместным проектам с иностранными инвесторами. Об этом сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

"Сегодня мы услышали о том, что японские компании инвестируют в строительство теплиц на Дальнем Востоке, и мы предлагаем им посмотреть на Кавказ. У нас тоже есть соответствующие меры господдержки и уникальные природно-климатические условия", - процитировала пресс-служба Минкавказа Кузнецова, выступавшего на сессии ВЭФ "Россия - вклад в продовольственную безопасность Азиатско- Тихоокеанского региона". Министр сообщил, что сейчас на Северном Кавказе прорабатываются проекты по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. "Уверен, что ворота Каспия дадут нам возможность в рамках "зеленого коридора" и Шелкового пути установить торгово-экономические отношения и выстроить эффективные механизмы по обмену продукцией", - отметил Кузнецов.

На встрече со студентами и аспирантами Дальневосточного федерального университета министр отметил, что, несмотря на расстояние, Северный Кавказ близок к Дальнему Востоку. "Это два стратегически важных макрорегиона, поэтому государством была выбрана одна модель управления: были созданы территориальные министерства для изменения социально- экономического положения регионов и развития на их территории реального сектора экономики", - сказал Кузнецов, добавив, что в ближайшие годы приоритетом для Северного Кавказа станут развитие сельского хозяйства, промышленности, а также медицинского и горнолыжного туризма.

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум начал работу 2 сентября во Владивостоке. Площадка в этом году собрала почти в 1,5 раза больше гостей, чем в 2015 году, заявлено порядка 2,5 тыс. участников.

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