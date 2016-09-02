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Торкунов: университетский форум во Владивостоке усилит взаимодействие РФ и стран АСЕАН

Экономика и бизнес
2 сентября, 19:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"Мы планируем, что форум придаст импульс многостороннему взаимодействию представителей России и членов АСЕАН и в будущем будет проводиться регулярно", - заявил ректор МГИМО
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Университетский форум, открывшийся в пятницу во Владивостоке, усилит взаимодействие России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Такое мнение выразил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) ректор МГИМО академик РАН Анатолий Торкунов.

"Университетский форум Россия-АСЕАН, официальное открытие которого прошло сегодня "на полях" Восточного экономического форума, - это новая страница диалогового партнерства России и стран-участниц АСЕАН, - сказал он. - МГИМО выступил организатором форума".

По мнению Торкунова, Университетский форум имеет все перспективы стать традицией: "Мы планируем, что форум придаст импульс многостороннему взаимодействию представителей России и членов АСЕАН и в будущем будет проводиться регулярно".

Ректор МГИМО особо отметил, что в первый день форума участниками поднимались вопросы сотрудничества в таких сферах, как наука и образование, международная безопасность и инновационное развитие, экология и медицина, культура и спорт. "Такие встречи предоставляют возможность для обмена опытом и позволяют обозначить новые форматы взаимодействия, - считает он. - Важно, что мы видим заинтересованность со стороны наших коллег из стран АСЕАН".

Торкунов особо выделил, что впервые на одной площадке представители академического и научного сообщества РФ и стран АСЕАН встретились для обсуждения в том числе вопросов образования. По словам академика, "форум, с одной стороны, призван создать условия для налаживания творческих контактов между университетами, а с другой - эта встреча нацелена на поддержание и развитие уже существующих контактов между вузами и бенефициарами тех интеллектуальных продуктов, которые создаются в университетской среде".

Он напомнил, что в МГИМО уже довольно давно проводятся комплексные исследования стран АСЕАН, в 2010 году в этих целях был открыт Центр АСЕАН при МГИМО."Мы тесно сотрудничаем с ведущими вузами и экспертами АСЕАН, например, в сфере энергетики и экологии, инфраструктуры и логистики, дальнейшего совершенствования экономического сотрудничества, которое включает в себя и перспективы формирования регионального всеобъемлющего экономического партнерства", - сказал в заключение Торкунов.

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