Корпорация МСП обещает закупки малому и среднему бизнесу до 1 трлн руб. к концу года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) предоставит закупки на сумму до 1 триллиона рублей для владельцев малого и среднего бизнеса к концу 2016 года. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме в интервью ТАСС руководитель корпорации Александр Браверман.

"С января месяца мы активно занимаемся расширением доступа субъектов МСП к государственным закупкам крупнейших компаний. Сейчас цифра по госзакупкам составляет 650 миллиардов рублей, к 10 сентября 2016 года мы ожидаем 750 миллиардов рублей, а к концу года до 1 триллиона рублей" , - отметил Браверман. По его словам, в 2017 и 2018 году прирост ожидается всего на 4 - 5%, так как сдерживающим фактором будет являться не утаивание тендерных предложений со стороны госкорпораций, как раньше, а отсутствие адекватного предложения со стороны предпринимателей малого и среднего бизнеса.

"Крупные компании хотят получать качественную продукцию быстро и в срок, а также по конкурентной цене. Они готовы отдавать часть своих заказов малому бизнесу, касающихся не только простой продукции, но и инновационной. Но субъекты МСП пока не всегда могут обеспечивать объем заказов, который им дают госкомпании", - добавил Браверман.

Поэтому корпорация планирует делать упор на развитие инфраструктуры предоставления - на технопромпарки. Пока придется прикладывать усилия не на создание, а на вхождение капитала лизинговых компаний, которые достаточно успешны. Но развернуть в такой короткий срок сеть лизинговых центров достаточно сложно.

Также одним из приоритетных направлений для корпорации в 2016 году является организация доступа к госзакупкам инфраструктурных компаний, компаний с государственным участием и кционерных госкаомпаний (50+1 акция) с участием малого и среднего бизнеса.

Корпорация МСП создана в 2015 году и осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства.