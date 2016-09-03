Глава Минтранса РФ: введения овербукинга в скором времени ожидать не стоит

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Введения овербукинга в скором времени ожидать не стоит, заявил ТАСС глава Минтранса РФ Максим Соколов в кулуарах Восточного экономического форума.
"Мы до сих пор находимся в состоянии обсуждения с общественностью, с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Пока Минтранс не готов к каким-то дальнейшим шагам в этом направлении", - сказал он.
Минтранс обсуждал вопрос о введении овербукинга еще в 2015 году. Тогда министерство разместило соответствующий законопроект для публичного обсуждения на портале правовой информации. Основной целью законопроекта было нормативное закрепление возможности овербукинга, то есть продажи билетов в количестве, превышающем количество мест в салоне воздушного судна.
Овербукинг выгоден авиакомпаниям, поскольку они экономят, распространяя большее количество билетов. Однако это создает риски для пассажиров. Как правило, авиакомпании их компенсируют.
Проект закона до сих пор в стадии обсуждения, сейчас работа по его доработке не ведется.