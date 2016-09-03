Донской: Москва остается среди городов с эффективным управлением в природоохранной сфере

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Москва, несмотря на высокий уровень выбросов в атмосферу, входит в число городов с высоким числом природоохранных мероприятий, сообщил в интервью ТАСС министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"В Москве делается достаточно много в природоохранной сфере, в том числе - строительство дорожной инфраструктуры, улучшение дорожного движения и развитие общественного транспорта. Все это имеет положительное влияние на качество атмосферного воздуха (...). Мы ежегодно публикуем экологический рейтинг городов, который формируется совместно с EY (одна из крупнейших в мире британская аудиторско-консалтинговая компания - прим. ред.) по методологии ОЭСР и учитывает целый ряд показателей, в том числе качество муниципального управления. В прошлом году Москва была на первом месте в части экологических мероприятий и тех мер, которые предпринимаются для снижения антропогенного воздействия на экологию города", - сказал он.

По словам Донского, сейчас в городе ведется масштабное строительство, строятся дорожные развязки, транспорт переводится на более экологичное топливо, которое дает меньше выбросов серы и ароматических веществ. "Все это - позитивные факторы, которые в ближайшей и долгосрочной перспективе будут снижать антропогенное воздействие", - добавил глава Минприроды.

Ранее Донской в интервью газете "Ведомости" назвал города с наихудшей экологией, среди которых Екатеринбург, Чита, Челябинск, Магнитогорск и Москва. В ряде СМИ это высказывание было воспринято как "антирейтинг", некоторые регионы оспорили высказывания министра.

"Во многих СМИ прозвучали некорректные оценки о том, что столица является самым экологически неблагополучным городом. Я этого не говорил (...). Мы планируем к концу года составить экологический рейтинг городов России, пока этот документ не сформирован. То, что я озвучил ранее - исключительно оценки абсолютных показателей, которые уже не первый год мы публикуем в государственном докладе о состоянии окружающей среды в России, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством", - отметил министр.

Донской добавил, что перечисленные ранее города действительно имеют высокий уровень загрязнения воздуха, и для решения этих проблем в рамках плана по Году экологии предусмотрена модернизация предприятий. Ряд соответствующих природоохранных соглашений был подписан в рамках Восточного экономического форума. "Все закладывают у себя меры по реконструкции производственных мощностей - это и является ожидаемой нами экологической политикой, направленной на внедрение НДТ (наилучшие доступные технологии - прим. ред.). Инвестиции нужны, будем предпринимать усилия, чтобы они росли", - добавил глава Минприроды.