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Минвостокразвития предлагает улучшать демографию ДФО с помощью льготной ипотеки

Экономика и бизнес
3 сентября, 4:04 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Также предлагается разработать программы, посвященные ответственному отцовству и здоровью молодой семьи и создавать семейные трудовые сообщества в рамках получения "дальневосточного гектара"
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© Валерий Матыцин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Минвостокразвития для улучшения демографической ситуации на Дальнем Востоке предлагает разработать специальный ипотечный продукт, программы, посвященные ответственному отцовству и здоровью молодой семьи, создавать семейные трудовые сообщества в рамках получения "дальневосточного гектара" и оказывать адресную продовольственную помощь семьям с детьми.

Такие меры предлагается ввести в первую очередь в Приморском и Хабаровском краях и в Сахалинской области. Об этом заявил заместитель главы Минвостокразвития Сергей Качаев на сессии "Демографическое развитие как фактор инвестиционной привлекательности" в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы подготовили новую льготную ипотечную программу, Минстрой нас поддерживает; хотим распространить ее на Дальнем Востоке, сконцентрировав специальный ипотечный продукт на работников предприятий-резидентов территорий опережающего развития, свободного порта и приоритетных инвестпроектов. <...> Также мы видим, что в рамках предоставления "дальневосточного гектара" можно реализовать проект создания семейных трудовых сообществ. По сути, это новые поселки, населенные пункты, которые создают друзья, коллеги в рамках программы предоставления земельных участков, которые позволят оказывать адресную эффективную помощь людям, которые хотят жить и работать на Дальнем Востоке", - сказал Качаев.

Он добавил, что также предлагается разработать и реализовывать в регионе программы, посвященные здоровью молодой семьи и адресной продовольственной помощи семьям с детьми, а также вариативной системы по уходу за детьми до трех лет, которая может включить в себя ясли, детские сады, сертифицированных нянь и другие меры.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что его участники обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.

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