Рыбопромысловый флот РФ впервые будет контролироваться отечественной спутниковой системой

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство и спутниковая система "Гонец" (оператор Роскосмоса по системам связи) подписали соглашение, согласно которому впервые контроль над российским рыбопромысловым флотом будет осуществляться через отечественную спутниковую систему, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
Соглашение подписали президент ОАО "Спутниковая система "Гонец" Дмитрий Баканов и начальник ФГБУ "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" (ФГБУ ЦСМС) Артем Вилкин.
"Внедрение отечественной спутниковой системы "Гонец" на российских рыбопромысловых судах - это шаг вперед в повышении качества и оперативности предоставления данных. Теперь рыбаки смогут выбрать для себя доступный и надежный вариант технической системы контроля, которая, как мы рассчитываем, будет широко использоваться в отраслевом мониторинге", - отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Соглашение предусматривает сотрудничество в области использования космических технологий навигации и телекоммуникаций для развития инновационной, инвестиционной и научно-исследовательской деятельности, а также оказание взаимовыгодных услуг, обмен информацией и участие в совместных практических проектах.