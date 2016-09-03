Samsung Electronics намерена развивать сотрудничество с РЖД

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Samsung Electronics намерена развивать сотрудничество с ОАО "РЖД", в также рассматривает возможность инвестиций в развитие Дальнего Востока. Об этом сообщил в субботу президент компании Сан Джин Пак, выступая на Восточном экономическом форуме.
По его словам, в рамках развития сотрудничества с РЖД "может быть использован железнодорожный маршрут от Владивостока до центральной Европы". "Проект может быть успешным, он важен как для России, так и для Кореи", - добавил он. Сан Джин Пак подчеркнул, что данный маршрут "важен для компании Samsung Electronics, он может повысить эффективность нашей логистики."
Он отметил, что "в России сейчас представлены различные аффилированные с Samsung компании". "На территории этой страны работает 1400 наших сотрудников", - сказал Сан Джин Пак. "Мы планируем обратить большое внимание на Дальний Восток и будем рассматривать свой вклад в развитие региона, создавать новые рабочие места", - добавил он, отметив, что российский Дальний Восток имеет огромный потенциал благодаря своему географическом положению.