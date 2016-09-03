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Инвестиции в строительство угольного терминала в Хабаровском крае составят 35 млрд рублей

Экономика и бизнес
3 сентября, 4:54 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Проект будет реализован в два этапа: до 2019 года будут построены терминал по перевалке угля мощностью 12 млн тонн в год, на втором этапе, к 2021 году, мощности будут увеличены до 24 млн тонн.
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Строительство объектов инфраструктуры специализированного морского терминала по перевалке угля в границах действующего морского порта Ванино в бухте Мучке (Хабаровский край) оценивается в 35 млрд рублей. В субботу на Восточном экономическом форуме подписано трехстороннее соглашение между угледобывающей компанией "Колмар", Фондом развития Дальнего Востока и "Государственной транспортной лизинговой компанией" о реализации этого инвестиционного проекта.

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"Проект будет реализован в два этапа. До 2019 года будут построены терминал по перевалке угля мощностью 12 млн тонн в год. На втором этапе (к 2021 году) мощности будут увеличены до 24 млн тонн. В настоящий момент завершены все проектные работы, получены разрешения на строительство, введен в эксплуатацию комплекс служебного жилья и ведется строительство внешней железнодорожной и энергетической инфраструктуры", - отметили в компании "Колмар".

Общая стоимость проекта оценивается в 35 млрд рублей, из них до 30% - собственные средства компании "Колмар". Компания планирует привлечь финансирование от "Государственной транспортной лизинговой компании" до 7 млрд рублей с последующим оформлением договора финансовой аренды (лизинга) объектов угольного терминала. Операцию возвратного лизинга планируется осуществить до конца 2019 года.

"Фонд развития Дальнего Востока" рассматривает возможность предоставления финансирования "ГТЛК" в размере 7 млрд рублей. Строительство объектов транспортной (железнодорожной и энергетической) инфраструктуры обеспечивается за счет субсидии государства.

В настоящее время компания "Колмар" реализует два крупнейших инвестиционных проекта на территории Якутии, которые входят в перечень первоочередных на территории Дальнего Востока: ГОК "Денисовский" и ГОК "Инаглинский". Балансовые запасы компании "Колмар" превышают 1 млрд тонн, большая часть которых - дефицитные марки коксующихся углей премиального качества. Компания реализует продукцию на внутреннем рынке, а также направляет ее на экспорт в Японию, Корею, Индию, Китай, Вьетнам, Тайвань, Индонезию и другие страны.

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